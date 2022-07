VIDEO | La solitudine della fermata Quintiliani

La sua ultima occasione è la costruzione dello stadio della AS Roma, con il quale i romani possono iniziare ad utilizzarla. Sperando anche in un suo recupero e alla conclusione delle opere che la circonda

“Molti arrivano qui perché il navigatore indica questa stazione per raggiungere l’ospedale Pertini, poi però dovrebbero scavalcare il cancello del cantiere o fare il giro per la Tiburtina”. Si potrebbe riassumere con questa frase quello che la fermata della metro B Quintiliani, a Pietralata, rappresenta per chi la conosce: il deserto. E a pronunciarla è Luigi, storico abitante di zona che ricorda come tutto qui sia ormai fermo da anni.

E da quando è stata resa ufficiale la realizzazione del nuovo stadio della AS Roma proprio in questo quadrante, non è mancata l’ironia sul web: “Finalmente avrà una ragione di vita quella stazione”, scrivono in molti. Ed ecco il perché: per arrivarci bisogna fare una stradina stretta e avvolta dalla vegetazione, i lavori dello Sdo ormai fermi da anni, la strada che porta alla stazione che finisce solo nel parcheggio. Ovunque c’è incuria e degrado, con l’ascensore rotto e chiuso non si sa da quanto tempo. Insomma, una solitudine senza fine.