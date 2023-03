VIDEO | Cinecittà World, tutto pronto per la nuova stagione del parco divertimenti di Roma

La presentazione in Campidoglio stamattina, mercoledì 15 marzo: al via sabato 18 con molte novità per i visitatori e le famiglie

Tutto pronto per la nuova stagione di Cinecittà World. L’appuntamento per il taglio del nastro sabato 18 marzo quando si riaccenderanno le luci del parco divertimenti del cinema e della tv di Roma. Per i prossimi dieci mesi i visitatori saranno accolti da 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario.

Inoltre, sono quattro le grandi novità per la nuova stagione: “Dal 2 giugno, con l’apertura dell’area acquatica Aqua World il divertimento raddoppia - spiega l’amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini -, inaugureremo Vortex e Boomerang, due nuovi spettacolari scivoli di ultima generazione, da vivere in compagnia, mentre prosegue il nostro piano di sviluppo che ci porterà in questi anni da uno a tre parchi tematici”.

Da maggio sorgerà il Palastudio, un nuovo teatro di oltre 2.100 metri quadrati progettato per eventi, spettacoli e concerti. Nuovo anche lo spettacolo Scuola di Polizia, lo Stunt Show Live che farà salire l’adrenalina alle stelle tra testacoda e acrobazie su quattro ruote.

Tra le altre attrazioni: “Volarium - Il Cinema volante”, un flying theatre, in cui gli ospiti volano letteralmente davanti allo schermo sospesi a 12 metri di altezza, “Inferno la montagna Russa indoor” che si snoda tra i gironi dell’Inferno Dantesco e “Jurassic War”, un tunnel immersivo in cui i visitatori, a bordo di un treno, si ritrovano catapultati indietro nel tempo di 60 milioni di anni, in mezzo a battaglie epiche tra i più terrificanti Dinosauri. Poi c’è “Altair”, il roller coaster outdoor è un cult per i coraggiosi: con i suoi 10 passaggi a testa in giù, detiene il record di inversioni in Europa. E per chi cerca un po’ di fresco c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra le discese a 70 chilometri orari nell’acqua di “Aktium” o le quattro attrazioni de “Il regno del ghiaccio”, playground sulla neve e sul ghiaccio .

Con la riapertura del parco parte anche la stagione degli eventi: sabato 18 marzo al Job Talent Day si ricercano 300 persone da impegnare nel Parco (fino al 7 gennaio 2024). Domenica 19 marzo si celebrerà la Festa del papà con una giornata dedicata alla solidarietà in collaborazione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Spazio anche alle produzioni cinematografiche e televisive: da showcase e masterclass come quella di Alex Britti il 7 maggio, ad eventi come Stelle di Fuoco, campionato italiano di fuochi d’artificio (7-16 luglio), i grandi concerti estivi, dalla settima edizione di Viva l’Italia, l’evento interforze che arriva per la prima volta in un parco divertimenti. E con l’arrivo dell’autunno Ottobre sarà il mese Halloween. Fino ai festeggiamenti per il Natale a Cinecittà World, e la grande festa di Capodanno.

Venerdì 24 marzo a fianco di Cinecittà World apre Roma World, il parco a tema dedicato all’Antica Roma: dagli spettacoli dei gladiatori alla possibilità di pernottare nell’accampamento come un vero legionario, al tiro con l’arco, gli spettacoli di falconeria. In questa nuova stagione arriva anche il Bosco Magico: un suggestivo percorso tra luci, proiezioni ed effetti sonori immersi nel bosco delle sughere.

Rinnovato anche il sodalizio tra cultura e divertimento: grazie alla collaborazione tra Cinecittà World e il Campidoglio tutti i possessori di un biglietto di accesso ai Musei Capitolini possono usufruire di un ingresso gratuito a Roma World.