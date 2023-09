VIDEO | It-Allert, ecco com’è andata la sperimentazione a Roma

Siamo stati al mercato rionale di Villa Gordiani per vedere la reazione dei cittadini alla ricezione del messaggio

Cellulari che, in simultanea, hanno iniziato a suonare per la ricezione di un messaggio di “allerta”. Un po' di sorpresa tra gli avventori del mercato rionale di Villa Gordiani, nel V municipio di Roma, quando alle 12 spaccate di oggi, mercoledì 27 settembre, ha preso il via l’annunciata sperimentazione del sistema nazionale di allerta. Quasi tutti però ne erano al corrente. “Mi ha ricordato i tempi dei bombardamenti durante la guerra - dice un’anziana - ma penso sia un sistema utile”.

La sperimentazione, che interesserà tutto il territorio nazionale, servirà a mettere a punto il sistema e a verificare eventuali criticità. L'obiettivo di IT-alert è di "fornire una informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte da un evento che mobilita la protezione civile", si legge in una nota. Nella sperimentazione del 27 settembre sono state coinvolte anche le scuole di ogni ordine e grado e tutte le università del Lazio.