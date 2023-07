VIDEO | Giubileo: un'area pedonale tra Castel Sant'Angelo e San Pietro. Tutto pronto per l’avvio del cantiere del sottovia di piazza Pia

“Da oggi inizia la trasformazione di Roma”. Non trattiene l’entusiasmo il sindaco, Roberto Gualieri, in occasione della presentazione del progetto del sottovia di piazza Pia, mercoledì 26 luglio, insieme al sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, e a monsignor Rino Fisichella, delegato da Papa Francesco all'organizzazione del Giubileo 2025.

Il progetto considerato simbolo tra gli interventi che proveranno a cambiare il volto (in meglio si spera) della Città Eterna, proprio perché consentirà di costruire una grande area pedonale di collegamento tra Catel Sant’Angelo e via della Conciliazione in direzione della basilica di San Pietro. Garantendo contemporaneamente ai pedoni una fruizione dell’area in piena sicurezza e una fluidificazione del traffico veicolare grazie alla creazione del sottovia che andrà a collegarsi con quello di Lungotevere in Sassia, recentemente riqualificato dal dipartimento Simu. Un’opera da 70 milioni di euro che verrà realizzata da Anas grazie ad una convenzione con Roma Capitale. Il cantiere verrà aperto entro il 21 agosto, con il termine dei lavori previsto entro l’8 dicembre del 2024. Di conseguenza, dalla prima decade di agosto inizieranno le prime modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

“Chiediamo un sacrificio ai romani, ma tra qualche mese Roma sarà sicuramente più bella”, ricorda monsignor Rino Fisichella”. “Un intervento straordinario, di grande qualità e che restituirà,soprattutto ai romani, un pezzo importante di città”, sottolinea invece il sindaco Gualtieri.

Il progetto, nel dettaglio, riguarda il prolungamento di circa 130 metri del sottovia esistente e sarà realizzato con la metodologia “cut&cover” che permette di lavorare contestualmente in superficie e all’interno. L’attuale viabilità di piazza Pia, dove transitano 3mila veicoli l’ora, verrà quindi interrata in direzione del sottopasso esistente e l’area vivrà di conseguenza una profonda trasformazione urbanistica. Completano il progetto le sistemazioni esterne delle aree ricomprese e prospicenti a piazza Pia, attraverso un intervento sulla pavimentazione dell’intera area, la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione, la riqualificazione del sistema del verde e il potenziamento dei sistemi di accessibilità per le persone con ridotta mobilità.

La viabilità alternativa studiata per consentire l’effettuazione dei lavori prevede cambi di sensi di marcia per varie strade, che influenzeranno anche le linee bus, oltre che diverse regolazioni semaforiche e interventi su alcuni posti auto e stalli per i taxi. Con l’obiettivo di distribuire i flussi di traffico e di limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza. Prima decade di agosto: diventano a senso unico gli assi stradali che collegano piazza Adriana a viale delle Milizie (quello di via Virgilio-via Duilio-via Damiata andrà in direzione nord mentre in senso opposto, verso sud, si dirigerà via Fabio Massimo-via Terenzio). Seconda decade di agosto: quando il fisiologico blocco del flusso di traffico che attraverso piazza Pia (area di cantiere) va in direzione dell’attuale sottovia, comporterà il parallelo cambio di senso di marcia nella direttrice che da Corso Vittorio Emanuele II raggiunge oggi il quartiere Prati, passando per via Traspontina e via di Porta Castello. Queste due strade, quindi, si percorreranno in senso inverso all’attuale e anche Ponte Vittorio Emanuele diventerà a doppio senso di marcia all’inglese. L’ingresso a Borgo Pio e al quartiere Prati avverrà invece percorrendo il Lungotevere Tor di Nona e Ponte Umberto I, davanti al Palazzaccio.

Ovviamente diverse linee di autobus subiranno delle modifiche al percorso. In particolare, le linee diurne 40, 62, 23, 280, 982 e quelle notturne n3D e n3S. La maggioranza dei bus dovrà semplicemente tenere conto dell’impossibilità di passare da piazza Pia e seguire le modifiche alla circolazione previste.