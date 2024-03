VIDEO | Visita del sindaco Gualtieri al cantiere di piazza Pia. Si entra nella fase più delicata dei lavori

“Un’opera enorme che stiamo realizzando in tempi da record”. Appare soddisfatto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine del sopralluogo di stamattina, lunedì 4 marzo, al cantiere di piazza Pia. L’opera, finanziata con 79,5 milioni del Giubileo, è realizzata da Anas, con il completamento previsto per l’8 dicembre 2024.

“I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma nonostante la complessità idraulica e ingegneristica dell'intervento - dice il Sindaco -. Non si tratta infatti solo di un sottopasso ma di un'opera idraulica molto importante. Questo intervento ci consentirà di regalare due bellissime piazze alla città in un punto di congiunzione meraviglioso tra San Pietro, via della Conciliazione e Castel Sant'Angelo, liberandolo dalle auto e rendendolo pedonale e fruibile".

Insieme al primo cittadino ci sono anche l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione Monisignor Rino Fisichella, l’amministratore delegato di Anas Spa, Aldo Isi. “Da ponte Sant’Angelo fino a piazza del Risorgimento sarà una passeggiata bellissima che potremmo fare a partire dall’8 dicembre – sottolinea l’assessora Ornella Segnalini -. I lavori giubilari ci stanno dando la grandissima opportunità di rendere Roma più accogliente per i pellegrini e soprattutto per gli abitanti, che sono i destinatari finali delle opere. È un lavoro fatto in sinergia che mette a sistema le competenze di più soggetti. Anas sta procedendo nei tempi a piazza Pia, il dipartimento dei Lavori pubblici Csimu sta lavorando sui sampietrini di Borgo e Società Giubileo che bandirà la gara per piazza Risorgimento. A fianco a questi lavori stiamo proseguendo anche con altri interventi nelle periferie. Con Acea abbiamo iniziato lavori importanti sulla Tiberina, e il Csimu e Anas sono a lavoro anche sulle strade di penetrazione alla città. Con il Sindaco Gualtieri – conclude Segnalini - stiamo portando avanti un programma di manutenzione globale che guarda alla città nel suo insieme”.

I lavoro sono stati avviati il 22 agosto 2023 e prevedono anche la riqualificazione di via della Conciliazione. Con enorme difficoltà per gli esercizi commerciali che insistono su questo tratto, con perdite fino al 70%, va detto, e ancora in attesa di capire se potranno ottenere i ristori.