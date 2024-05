VIDEO | Dentro la città sotterranea di Tor Bella Monaca: la bonifica di box e cantine per proseguire la rigenerazione

Un’officina con la quale si recuperavano pezzi di auto e moto rubate. Posti macchina trasformati in cantine personali. Box che diventano abitazioni abusive. Queste sono solo alcune delle cose trovate sotto la “città sotterranea” di Tor Bella Monaca, nei locali che sorgono sotto le torri di via dell’Archeologia.

Una bonifica, in corso di esecuzione, che è legata ai cantieri avviati per il progetto di rigenerazione urbana che il comune ha avviato con i fondi del Pnrr. Nella mattinata di oggi, venerdì 20 maggio, il sopralluogo del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme al prefetto, Lamberto Giannini, per vedere da vicino l’avanzamento delle operazioni. Con loro, oltre alla presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli, anche gli assessori comunali che seguono il progetto: Ornella Segnalini (Lavori pubblici), Tobia Zevi (Patrimonio e Politiche abitative), Maurizio Veloccia (Urbanistica), Monica Lucarelli (Sicurezza, Attività produttive e Pari opportunità). Presente anche il presidente del VI municipio, Nicola Franco.

“Oggi possiamo vedere le due facce di questo grande intervento di rigenerazione urbana in corso a Tor Bella Monaca - dice il Sindaco Gualtieri -. Da una parte la difficoltà di ripristinare la legalità dove per anni le persone hanno commesso degli abusi proprio per l’assenza dello Stato, dalla 'semplice' cantina ad attività illecite. Stiamo assistendo ad una grande collaborazione da parte degli abitanti, hanno capito che stiamo facendo sul serio, perchè se la maggior parte delle persone che vivono qui sono onesti cittadini, ma l’infiltrazione della criminalità è una realtà”. “Stiamo dimostrando che non si è trattato solo di un intervento spot - sottolinea il Prefetto Giannini -. Questa è un’operazione che durerà nel tempo, perchè questo è un bellissimo quartiere che merita ogni supporto affinché ci sia decoro e legalità”.

Sopra i box in corso di bonifica, si può già vedere il cantiere avviato, con l’allestimento delle prime impalcature: “Ne posizioneremo altre ed era necessario rispristinare prima i locali sotterranei - spiega l’Assessora Segnalini -. Riqualificazione esterna, ma anche all’interno degli alloggi che sono maggiormente degradati, la costruzione di una nuova torre nella corte dell’R5 che verrà utilizzata per accogliere gli abitanti durante il tempo necessario ai lavori dentro le case, e una rigenerazione totale degli spazi comuni”.

“Quella di Tor Bella Monaca è un’operazione che si aspettava da anni - ricorda la presidente Celli -. Lo dico da cittadina che vive in questo municipio, ma anche da mamma che ha speranza che i nostri ragazzi, i nostri figli, vivano in una città migliore. E lo stiamo facendo insieme ai cittadini, sempre lontani dalle istituzioni e che finalmente hanno riposto fiducia in noi e sono al nostro fianco con grande spirito collaborativo”.