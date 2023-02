VIDEO | Stadio della Roma, si accende il dibattito: il sopralluogo al cantiere tra favorevoli e contrari

Stadio si, stadio no. Di certo c’è che il dibattito entra nel vivo e lo fa per le strade di Pietralata, quartiere in cui dovrebbe sorgere il progetto della As Roma. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 febbraio, in occasione del sopralluogo delle aree di cantiere dal parte dei consiglieri capitolini delle commissioni allo Sport e all’Urbanistica, diversi comitati e associazioni di zona si sono dati appuntamento in via Durantini 164.

Da una parte ci sono i contrari al progetto perché “si toglierebbe il verde per far posto al cemento”, dicono in molti. Ma anche perché “la viabilità del quadrante è già al collasso, ed è una cosa che non ci possiamo permettere avendo qui anche l’ospedale Pertini”. Tra i favorevoli c’è chi vede in questo progetto “un’opportunità di rigenerazione e riqualificazione di un quartiere in parte abbandonato” e con progetti mai ultimati. “Certo - sottolinea Mauro Covino, comitato Collina e valli di Pietralata Tiburtina - i cittadini devono essere messi nella condizione di poter monitorare l’avanzamento dei lavori e del progetto”.

Qualche contestazione ai danni di Fernando Bonessio, presidente della commissione Sport e Benessere di Roma Capitale, mentre fa la sua introduzione in vista del sopralluogo, chiuso a cittadini e stampa, va ricordato. “Stiamo andando verso la proposta di realizzazione di un’opera importante per la città - dice Bonessio -. Che deve essere sostenibile pe rio quadrante che la ospita in termini di mobilità, trasporti, garanzia di accesso all’ospedale”.