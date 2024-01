VIDEO | Da bene confiscato alla criminalità ad emporio solidale: un market per le famiglie in difficoltà

Contrastare la povertà affermando il diritto universale a un cibo buono e sano. Questo l’obiettivo del nuovo emporio solidale, con il nome di “Slow social market”, nato nei locali di un bene confiscato alla criminalità nel quartiere Esquilino.

“Sono circa 80 le famiglie che vengono seguite, ma l’obbiettivo è quello di raggiungere la quota di 120 nuclei famigliari grazie anche alla collaborazione con i servizi sociali del primo municipio di Roma - spiega Daniela Sacco di Nonna Roma -. Da quando è stato sospeso il reddito di cittadinanza abbiamo registrato un aumento del 40% delle richieste di aiuto, il che da la misura della situazione di povertà in questa città”.

Finanziato dai fondi dell’Otto per mille della Chiesa Valdese e dal municipio, l’emporio solidale viene gestito da Nonna Roma e da Slow Food Roma, quest'ultima impegnata ad affermare il diritto di tutti al cibo di qualità: “L’obbiettivo è anche quello di fare una corretta informazione sul tema, formando le famiglie - dice Valerio Mantella di Slow food Roma -. Tutti hanno il diritto di mangiare cibo sano, ed è per questo che proponiamo prodotti provenienti dalla filiera corta e da agricoltura biologica”.

Il progetto coinvolge inoltre un’ampia rete di realtà territoriali dalle quali avvengo le donazioni di cibo. Le famiglie potranno fare la spesa attraverso un sistema di assegnazione mensile di “punti” calcolati in base alla situazione economica e al numero di componenti per nucleo famigliare. Una volta in emporio potranno spendere i punti per i prodotti che preferiscono: “Un modo per dare maggiore dignità a chi è costretto a chiedere aiuto”, conclude Sacco.