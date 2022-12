VIDEO | All'ombra del Colosseo apre la palestra all'aperto più bella del mondo

Un playground metropolitano vista (mozzafiato) Colosseo. Colle Oppio cambia volto e lo fa aprendo i suoi spazi ai giovanissimi amanti di skate, bici freestyle grazie alla struttura allestita in occasione dei mondiali dello scorso giugno e che ora potrà essere utilizzata da tutti. Ma non solo, perché questa “palestra all’aperto” avrà anche campetti da calcio e volley, che si aggiungono a quello di basket.

Inaugurato nel pomeriggio di oggi, martedì 20 dicembre dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, l’assessore capitolino Alessandro Onorato (ai Grandi eventi, Turismo, Sport e Moda), l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi ed il presidente di Sport e salute, Vito Cozzoli. Occasione in cui è stato illustrato il progetto di riqualificazione di Colle Oppio, nato dalla cooperazione tra il Comune di Roma, il dipartimento dello Sport e Sport e Salute. Le chiavi dello Skatepark sono state simbolicamente consegnate agli skaters guidati dallo skateboarder olimpico Alessandro Mazzara.

Sport e salute si è impegnata a gestire l’area per due anni, creando un vero e proprio playground. A fianco della pista di skate sorgeranno a breve, un campo di volley, un campo di urban soccer ed un’area dedicata al fitness con macchinari utili ad attività isotonica e cardio, utilizzabili anche da disabili e bambini. “Il gioco di squadra ha funzionato - dice Cozzoli -. Una preziosa collaborazione per mantenere una promessa fatta qualche tempo fa: lasciare un'importante legacy alla città di Roma, utilizzando il linguaggio dei giovani, il linguaggio della modernità". “Un playground unico che dà l'idea di una città che costruisce luoghi di incontro, di sport - ricorda il sindaco Gualtieri. Un modello che intendiamo sviluppare con Sport e Salute e il Dipartimento per lo sport".

Roma, inoltre, diventa top destination dello skate mondiale grazie al progetto congiunto tra la Federazione internazionale world skate, Sport e salute e la Federazione italiana sport rotellistici ed ospiterà fino al 2025 una delle tappe del “World street skateboarding tour”. “L’inaugurazione di quest'area si inserisce nell'ottica di una Roma esemplare - commenta Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani -. Un punto di riferimento, un esempio di collaborazione da moltiplicare all'infinito. Una fabbrica di fiducia e di speranze anche per realtà meno centrali della Capitale". "Non era scontato essere qui oggi per aprire questo playground a tutti, qui dove i campioni dello skate sono stati protagonisti qualche mese fa - dice l’assessore Onorato -. Un modello vincente da replicare in tutta Roma, un grande lavoro di partecipazione".