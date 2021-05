VIDEO | Voragine di via Zenodossio, il sit in dei residenti: "Chiediamo risposte e sicurezza"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si sono riuniti intorno a quelle che vengono spesse chiamate le “reti pollaio”. Con quel colore arancione a delimitare l’area intorno a quella che è una mega voragive che da via Zenodossio è finita dritta dritta nel garage sottostante.

Ad una settimana circa da quel terribile evento, i residenti della zona si sono riunito in un sit in di protesta, lunedì 31 maggio, per chiedere interventi urgenti e maggiore sicurezza. Presente anche il minisindaco, Giovanni Boccuzzi.

“Se penso che solo due giorni avevo parcheggiato li l’auto con mia figlia in macchina mi vengono i brividi - dice un giovane papà di zona -. Una tragedia sfiorata, non sono arrabbiato di più”. “Abbiano invitato la sindaca, Virginia Raggi, ma si nasconde dietro al fatto che questa è una strada privata - spiega Ilaria Corbo, comitato TorPigneto Almagià -. Questo non va bene, devono prendersene carico e considerare il municipio V a forte rischio idrogeologico, stanziando dei fondi.

Nel frattempo Maurizio Di Carlo, titolare del garage coinvolto dice: “Chiamavo Acea dalle 7 del mattino ma non sono voluti intervenire ed ecco qua. Tutto questo si poteva evitare”.