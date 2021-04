VIDEO | "Giù le mani da Campo Testaccio", il sit in davanti allo storico campo della Roma

"Campi di padel al posto della storia? No grazie". Si può riassumere così il senso del sit in organizzato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 aprile, di fronte a Campo Testaccio dal Partito democratico.

La struttura, abbandonata da anni, è tornata agli onori della cronaca politica di questa città proprio per la sua riqualificazione. “Abbiamo voluto organizzare questo flash mob per richiamare l’attenzione ancora una volta su un tema nevralgico del rione e che investe tutta la città - spiega Matteo Morelli, referente del locale circolo Pd -. Vedete questa fossa? Un tempo era un campo di calcio, pubblico, doveva crescevano, si allenavano, giocavano bambini provenienti dai rioni e dai quartieri di Roma. C’era anche un campo di calcetto, per giocarci occorreva prenotare una settimana prima, talmente era richiesto”.

“Questo è solo l’inizio - dice Yuri Trombetti, storico leader testaccino, oggi responsabile Casa del Pd Roma - , siamo stanchi e daremo battaglia se sarà necessario. Non è accettabile mettere all’asta una struttura di un peso storico come questa”. Presente anche il deputato in forza Pd, Marco Miccoli: “Su quest’area la Regione ha già destinato dei fondi per realizzare l’esperienza di Calcio Sociale che tanto sta dando in altri quartieri di Roma. La sindaca Raggi ascolti questi cittadini, è una mancanza di rispetto per la storia di questa città”.