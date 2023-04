VIDEO | "Free Assange": Roma si muove per chiedere la liberazione del fondatore di Wikileaks

Il sit in organizzato a piazza della Repubblica a quattro anni esatti dalla sua carcerazione in un istituto penitenziario inglese

“Qui non si tratta di un uomo solo, ma della libertà di stampa e di informazione”. Patick è un cittadino statunitense, in Italia da più di 40 anni. Al petto un grande cartello col quale sisi chiede la scarcerazione e la libertà per Julian Assange, giornalista e fondatore di Wikileaks.

Insieme a lui nel pomeriggio di oggi, martedì 11 aprile, il gruppo di attivisti e sostenitori di “free Assange Italia”, organizzatori del sit in a piazza dell Repubblica con la quale si chiede la liberazione del giornalista. Ma anche che l'opinione pèubblica non si dimentichi di lui, della siua storia e del lavoro che portò avanti.