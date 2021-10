VIDEO | Tor Bella Monaca, il sindaco visita le torri dopo le operazioni di forze dell’ordine e Ater

Legalità. Si può dire che inizia con questo termine il mandato del nuovo sindaco di Roma, Roberto Gllatieri, insediatosi in Campidoglio da poche ore con il passaggio di consegne da parte della ormai ex prima cittadina della capitale, Virginia Raggi.

Così nel tardo pomeriggio di giovedì 21 ottobre, Gualtieri sceglie di visitare la torre al civico 30 di via santa Rota da Cascia , a Tor Bella Monaca, dove poche ore prima è stata eseguita una importante operazione condotta da Carabinieri e Polizia di Stato per chiudere allacci abusivi ad acqua e corrente elettrica, ma anche per liberare dei locali comuni occupati abusivamente.

“Ringrazio gli agenti per il lavoro svolto e l’Ater - dice il sindaco - questa presenza rafforza la legalità, ma da anche valore ai tanti cittadini che sempre più spesso denunciano e si mettono in contrasto alla criminalità”.

Ma c’è anche il tema delle assegnazioni delle case popolari: “Lavoreremo affinché ci sia una accellerazione in questo senso”, risponde Gualtieri.