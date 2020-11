San Lorenzo non ci sta: le immagini della protesta pacifica contro lo sgombero del Cinema Palazzo

Franca ha 82 anni, la mascherina la fa respirare male, ma questo non la ferma: “La sindaca si è dimostrata stupida, sii deve vergognare, ci paragona ai fascisti, mentre qui si faceva cultura”. Una rabbia condivisa dai tanti che, saputo dello sgombero del Cinema Palazzo nella mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre, si sono radunati in via degli Ausoni, con una piazza dei Sanniti completamente blindata dalle prime luci del giorno.

Un gruppo di ragazzi studia, libri in mano, davanti alla polizia schierata. Mentre a pochi passi da loro va avanti la liberazione dell’immobile da oggetti vari, il posizionamento di lastre in fatto e mattoni ci cemento per sigillare ogni ingresso della struttura. “La nostra colpa è quella di averlo tolto alle mafie”, ricorda Franca. “Non ci fermeremo - piega invece Simone della Libera Repubblica di San Lorenzo -, quello che si sta consumando è vergognoso, questo era una spazio aperto a cultura, studio, punto di riferimento per i più piccoli”.

Mentre dal megafono qualcuno ricorda come la stessa sindaca, Virginia Raggi, sia venuta proprio in questo spazio per raccogliere voti ai tempi della campagna elettorale. Ma oggi basta usare la parola “legalità”, usata in un suo tweet in cui elogia l'operato dlele forze dell'ordine, per spazzare via tutto. Ma anche per fare analogie ardite: Forza Nuova con il Cinema Palazzo.