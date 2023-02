VIDEO | Case popolari, sgomberati quattro alloggi Ater occupati abusivamente

Blindati della polizia a chiusura della strada, decine di agenti della polizia locale e ditte dei traslochi pronte a caricare suppellettili ed effetti personali. San Basilio si è svegliata così stamattina, venerdì 10 febbraio, con un’operazione di sgombero iniziata alle prime luci dell’alba alle case popolari di via Filottrano. Il bilancio è di quattro appartamenti Ater liberati e sette persone denunciate per occupazione abusiva.

Operazioni che si sono svolte senza disordini, ma che scuotono gli altri abitanti del quartiere presenti: “E’ una coppia di 60enni, lui è cresciuto in questa casa e quando lo zio è morto, titolare del contratto di affitto, non gli è stato permesso di mettere la residenza - spiega un amico sotto al civico 47 mentre è in corso lo sgombero al settimo piano -. Erano anni che chiedeva di essere regolarizzato e oggi sono arrivati i blindati, a pochi giorni dal voto per le regionali tra l’altro. Ma uno se non può permettersi un affitto a libero mercato perché disoccupato, come in questo caso, che deve fare?”.

I quattro appartamenti interessati dalle operazioni di stamattina sono nella stessa via, e distano poche centinaia di metri tra loro. Al civico 11, al primo piano rialzato, c’è un 19enne che vive qui con i suoi due cani: “Non avevo contratto ne residenza ma in questa casa ci sono nata e cresciuta insieme ai miei nonni che erano regolarmente assegnatari - spiega -. Dal 2015, quando è deceduta mia nonna, risultiamo abusivi. Stamattina stavo uscendo per andare a lavorare ed ho trovato la polizia”.