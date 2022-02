VIDEO | Tor Bella Monaca, sgomberata con due figli minori durante il blitz

Francesca Farina, 40 anni e madre di tre figli, di cui due minori, non riesce a smettere di piangere. Dalle 6 del mattino di mercoledì 23 febbraio, ovvero da quando è iniziato l’ultimo blitz voluto dal prefetto, Matteo Piantedosi, dopo la tragica morte di una giovane, deciso per liberare quattro alloggi Ater occupati abusivamente.

Uno dei quattro era abitato, appunto, da Francesca e la sua famiglia che ora si ritrovano letteralmente in mezzo ad una strada: “Ero un’occupante, non lo nego e non lo giustifico, ma se mi sono trovata in questa situazione era per necessità - racconta Francesca -. Sono finita in mezzo in questa operazione senza che nessuno prendesse in considerazione il fatto che ho una bimba di tre anni e uno di 14 con una disabilità grave. Noi non c’entriamo niente con i criminali, siamo persone per bene, la nostra colpa è quella di non poterci permettere un affitto”.

Francesca e il marito fanno due lavori umili. Una decina di anni fa avevano provato a comprarsela una casa, nella zona di Borghesiana, ma dopo un anno dall’avvio del mutuo lei finisce in cassa integrazione e il marito perde il lavoro: “La casa è all’asta - spiega Francesca -, abbiamo cercato una casa in affitto ma ci chiedevano minimo 800 euro al mese e per noi è troppo. Quindi abbiamo occupato questa, denunciandoci all’Ater. Oggi il blitz, davanti ai miei figli che si sono spaventati”.

A Francesca non è stata offerta alcuna alternativa se non la casa famiglia ma solo per lei e i due minori. “Dovevo separarmi da mio marito e mio figlio di 20 anni?”, si chiede. Ora è ospite dalla madre: “Ma siamo in otto, in una casa piccola, quindi non può essere una soluzione definitiva”, spiega.

“Far finta che non esiste una reale emergenza abitativa è agire da miopi - dice Maria Vittoria Molinari di Asia Usb -. Nessuno giustifica le occupazioni, ma quando non si danno risposte alle famiglie in difficoltà, spesso poi agiscono in questo modo. Finendo in mezzo ad un’operazione di polizia come quella avvenuta in vale Santa Rita da Cascia, dove sulla scia del ‘ripristino della legalità’ contro i ‘sodalizi criminali’ finiscono anche persone indigenti, come Francesca e la sua famiglia”.