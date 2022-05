VIDEO | Sfratto sospeso per l'ultimo pittore di via Margutta: "Ora tocca al comune dare una risposta"

Carlo Cusatelli e la famiglia sono in graduatoria per una casa popolare da tempo, la sospensione dello sfratto grazie all'intervento dell'Onu e del sindacato Asia Usb

“Possiamo tirare un sospiro di sollievo e iniziare a lavorare per una soluzione più stabile, visto che al momento alternative alla strada non ne avevamo”. Carlo Cusatelli, l’ultimo pittore del “quartiere degli artisti” di via Margutta, prova a guardare in maniera più serena al futuro. In questi giorni avrebbe dovuto presentarsi alla porta della sua abitazione, che è anche uno studio artistico dall’epoca di suo padre, l’ufficiale giudiziario. Sfratto sospeso grazie all’intervento dei sindacalisti di Asia Usb, i quali si sono rivolti all’Onu per evitare che questa famiglia finisse in mezzo ad una strada. Carlo infatti qui vive con la compagna Loretta e loro figlio, Costantino: “Grazie alla tanta solidarietà ricevuta, possiamo provare ad essere un po’ più sereni”, dice Loretta.

RomaToday li incontra durante un pranzo sociale organizzato dalla rete antisfratto, domenica 15 maggio, con lo scopo di raccogliere fondi per dargli una mano. Oltre alle spese legali c’è quello per il ripristino della corrente elettrica di cui sono sprovvisti ormai dallo scorso dicembre.

“Ora tocca al comune - dice Roberta Teodori, loro avvocato -, considerando che sono in graduatoria da almeno 5 anni”. “Non riesco a non pensare al grande patrimonio pubblico di questa città abbandonato e in disuso - conclude Carlo -, manca la volontà politica di superare questa emergenza abitativa, ma anche lo sviluppo di spazi di condivisione artistica. Il mio desiderio sarebbe quello di avere un luogo in cui mettere le mie opere per avviare una sorta di laboratorio con le persone, con i giovani”.