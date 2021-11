VIDEO | Truffato ed ora sfrattato, Marco si incatena nella sede del consiglio regionale del Lazio

Alla fine è arrivato lo sfratto con la forza pubblica. Dopo diversi rinvii e con una causa civile ancora aperta, con l’udienza di sospensione fissata al 24 novembre, Marco Buscaroli e sua figlia minorenne si è visto arrivare i blindati sotto il suo alloggio alle prime luci di oggi, venerdì 5 novembre. Ora è senza una casa.

Lo sfratto malgrado una causa civile in corso

Monte Stallonara, il piano di Zona che sorge tra le campagne della Pisana e oggetto di uno scandalo giudiziario per la gestione delle cooperative sulla sua costruzione, si è svegliata così: strade di accesso al quartiere bloccate dai blindati della Polizia di Stato e dalle auto dei caschi bianchi. Marco a questa casa non voleva rinunciare. Un appartamento preso in locazione pensando che fosse a libero mercato e per il quale ha versato 800 euro al mese in cinque anni. Da qui una battaglia legale, ancora in corso, che però non ha "congelato" la richiesta di sfratto. Promessa ed eseguita stamattina.

In catene al Consiglio regionale del Lazio

Una volta fuori dalla sua casa, insieme ad attivisti per il diritto all’abitare e a sindacalisti di Asia Usb, ha deciso di mettere in scena l'ultima protesta: incatenarsi all'ingresso del consiglio regionale del Lazio: "Non è servita a Marco la prova che il locatore ha violato diversi punti della convenzione che vincola l’uso dell’immobile di via di Monte Stallonara 90, a chi non possiede altre proprietà immobiliari e ne vieta espressamente la sub-locazione - scrivono i sindacalisti di Asia Usb - . Non gli è rimasto altro che incatenarsi qui questa mattina, mentre all'esterno del palazzo del Consiglio rimaniamo in presidio, in segno di solidarietà per uno sfratto che è un'ingiustizia".

Il buongiorno della Giunta Gualtieri?

"È il buongiorno della Giunta Gualtieri?", si chiede Angelo Fascetti di Asia Usb, in catene alla Pisana insieme a Marco. "Atto muscolare contro i più deboli, hanno sigillato l'alloggio fino al pronunciamento della Corte d'appello sull'istanza di sospensione, ma hanno voluto eseguire ugualmente lo sfratto. Questo grave atto si consuma con la complicità degli uffici regionali. Un'altro aspetto che va sottolineato è che gli sfratti vengono eseguiti senza offrire soluzioni alternative".

“Regione e Comune si devono assumere la loro responsabilità su quanto accaduto oggi e su quanto accade ogni giorno in una città in cui il Diritto alla Casa è stato cancellato”, dicono gli attivisti.

(immagini video di Asia Usb)