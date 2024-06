Oltre la porta sfondata di uno sfratto violento. La storia di Lia e della sua casa Enpaia (Video)

Il frollino alla serratura, poi i colpi violenti alla porta fino quasi a sfondarla. L’ingresso degli agenti di polizia con l’ufficiale giudiziario e il fabbro, fanno capire a Lia che ormai è finita. Che quella casa di via Deserto dei Gobi, al Torrino, in cui vive da 27 anni è persa per sempre. Un appartamento di proprietà della Fondazione Enpaia, quindi patrimonio immobiliare di un ente previdenziale, il quale non ha accettato nemmeno l’intervento del Comune di Roma, attraverso il presidente della commissione Patrimonio, Yuri Trombetti, per evitare di mettere per strada due donne sole: Lia e sua figlia.

Eppure Lia Sorrentino le ha tentate tutte pur di saldare un debito che, l’ormai ex marito, aveva contratto con l’ente tra il 2017 e il 2018. “Ho scoperto solo dopo la separazione che c’era questa situazione perché dell’affitto si occupava lui - racconta Lia a RomaToday -. Ho cercato subito di prendere in mano la situazione con Enpaia proponendo un paio di rientro, ma la risposta fu quella di aspettare la vendita degli immobili, unico modo per rientrare dal debito”.

Così Lia attende, nel mezzo la pandemia e la difficoltà economica, unica a lavorare in casa, le impedisce di pagare altri affitti. Fino al 2021: "Abbiamo avviato le pratiche per il mutuo, intestato a mia figlia che nel frattempo aveva ricominciato a lavorare, per riuscire a comprare la casa e saldare così anche il debito - spiega Lia -. Il mutuo ci fu approvato, mancava solo un documento da parte di Enpaia. Sono letteralmente spariti”. Per poi rispondere, leggendo le conversazioni via mail che Lia ha conservato, solo nel mese di luglio per specificare che “ormai i termini per l’acquisto sono scaduti il 30 giugno 2022”. “Quando la pratica era stata avviata un anno prima - sottolinea Lia -. e ripeto, avevo avuto l’accettazione del mutuo dalla banca”.

Da lì ricominciano gli avvisi di sfratto, fino a venerdì 14 giugno quando, di fronte anche ai sindacalisti di Asia Usb, viene eseguito dopo numerosi rinvii. “La vocazione abitativa dell’ente è stata ormai tradita - dice Angelo Fascetti di Asia Usb -. Qui assistiamo ad un vero e proprio accanimento, dove non c’è stata la minima intenzione di trovare una soluzione, ma solo di sbattere fuori questa famiglia da casa”.

Mentre Yuri Trombetti, rifacendosi alla delibera comunale sul Piano casa, ha tentato una mediazione direttamente con l’ente: “Trovandosi di fronte ad una morosità incolpevole e visto che la situazione di Lia è una di quelle regolate del nuovo Piano casa ho proposto chiaramente di saldare noi il debito dell’inquilina anche in vista di una acquisizione a patrimonio Erp delle case - spiega Trombetti -. Non c’è stato nulla da fare, Enpaia non ha voluto sentire ragioni, malgrado il bando per le case erp sia in pubblicazione nelle prossime settimane".

Nel frattempo Lia e la figlia, che ancora devono recuperare gran parte delle loro cose ancora dentro la casa da cui sono state sfrattate, si sono appoggiare dall’altro figlio: “Mi hanno bloccato il conto corrente e ho lo stipendio pignorato del quinto, sto cercando casa ma sembra una cosa impossibile - spiega Lia -. La cosa che mi fa male è che dopo 27 anni non mi hanno voluta nemmeno ascoltare. Non mi hanno dato la possibilità di sistemare la situazione ed ora non ho più una casa”.

Nelle due palazzine di via Deserto dei Gobi sono decine le famiglia a cui non è stato rinnovato il contratto di affitto con lo scopo di dismettere il patrimonio immobiliare. Non tutti però hanno la capacità economica di accendere un mutuo, anche per una questione di età e la paura di vedersi per strada come Lia e sua figlia aumenta. “Proprio per questo nel Piano casa il comune si sta proponendo di acquistare gli alloggi degli enti, vuoti o con gli inquilini che sono in difficoltà economica, per provare a prevenirla l’emergenza abitativa - conclude Trombetti -. Ora ci sono due donne per strada a cui come amministrazione possiamo solo offrire un contributo all’affitto. Questo perché in questa città il welfare abitativo è ancora del tutto insufficiente”.