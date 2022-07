VIDEO | Piani di zona, in affitto convinti di essere soci della coop: arriva lo sfratto per tre famiglie

Tre nuclei famigliari, imparentati tra loro. Con due anziane di 80 anni, invalide e con gravi problemi di salute, e due minori. Tutti coinvolti in quello che si potrebbe definire un “nuovo capitolo” nella grande macchina perversa dei piani di zona. Quella che ha fatto emergere truffe ai danni dei soci delle cooperative, prezzi da libero mercato e abusi. In danno a quella che, sulla carta, dovere assere una risposta all’emergenza abitativa con la costruzione di alloggi in edilizia agevolata.

Siamo nel piano di zona Borghesiana, a pochi chilometri di distanza dall’impianto di trattamento dei rifiuti di Rocca Cencia. Qui nel 2012, attraverso un’agenzia immobiliare, hanno trovato casa Francesca Farella (con il marito Stefano Ruiti e due figli), Angela Rendine (80 anni e invalida al 100%) con la figlia Nicole e Giuseppina Tranquilli (anche lei 80 anni e in dialisi) con il figlio Maurizio Ruiti. Maurizio e Stefano sono fratelli, quindi le due anziane consuocere. Accettano di venire a vivere tutti qui per darsi una mano a vicenda, convinti di subentrare al vecchio assegnatario-socio, con in mano il contratto di affitto stipulato con la cooperativa.

Ma nel 2019 cambia tutto: “Il vecchio titolare della coop è stato inquisito per illeciti ed è subentrata una nuova cooperativa - spiega Stefano -, da allora ci hanno detto che dovevamo lasciare gli alloggi perché non siamo soci. Eppure sulle ricevute di pagamento dell’affitto, oltre 530 euro al mese più 160 che ci chiedevamo in nero, risultiamo come soci. Sta di fatto che ora ci stanno sfrattando, dopo dieci anni”.

Per subentrare nella nuova cooperativa gli è stato chiesto circa 60 mila euro a nucleo famigliare: “Tanto per noi, ma in maniera dilazionata lo avremmo anche fatto il sacrificio solo che saremmo risultati soci solo quando avremmo versato fino all’ultimo centesimo e senza garanzie - continua Stefano - con che coraggio do una somma del genere dopo quello che è già accaduto?”.

“Questo è un piano di zona, edilizia pubblica - sottolinea Maria Vittoria Molinari di Asia Usb -, chi è assegnatario e socio della cooperativa ci deve vivere, altrimenti rinuncia al diritto e lo passa a chi ha bisogno. In questo caso appare evidente che l’assegnatario ha voluto lucrare affittando queste case e andando contro la legge”.

Nella mattinata di oggi, giovedì 7 luglio, l’arrivo dell’ufficiale giudiziario per Francesca Farella e Angela Rendine, con lo sfratto rinviato poi al 10 ottobre. Mentre per Giuseppina Tranquilli se ne parla il prossimo 22 luglio. Con gli scatoloni ormai pronti da settimane e una vita “sospesa”.