VIDEO | Invalido e con tre figli a carico. La storia di Fabrizio, sotto sfratto e in attesa di una casa popolare dal 1990

“Mi sento un fallito”. Fabrizio Cerro, invalido al 100% per una patologia ai reni che lo costringe alla dialisi e con tre figli minori a carico, non trattiene le lacrime di fronte alla moglie e ai sindacalisti di Asia Usb, arrivati di fronte alla sua casa ad Ostia Antica nel giorno in cui è annunciato lo sfratto esecutivo.

Un appartamento in cui vive da cinque anni grazie al buono casa erogato da Comune di Roma ma che, negli ultimi due, ha smesso di erogare l’importo al proprietario. “Un contratto che dopo tre anni lui ha chiesto di interrompere - spiega Fabrizio -, ma siccome ho vinto la causa in tribunale e il giudice ha stabilito che potevo rimanere qui fino alla fine dei cinque anni sono rimasto. Ma il Comune lo doveva pagare però”. Invece così non è stato. Per una casa che, tra l’altro, è avvolta dalla muffa, senza riscaldamento e acqua calda.

Ma la storia di Fabrizio Cerro, della sua famiglia, e dell’emergenza abitativa in cui è costretto a vivere anche a causa della sua patologia, arriva da lontano. Dal 1990, quando fece la richiesta di una casa popolare. Fermo in graduatoria, passa da un residence all’altro. Poi nel 2007, a dieci anni dal trapianto al rene, ha delle complicazioni che lo porta alla cecità per 71 giorni: “Allora decidiamo di mettere la residenza nella casa popolare di mia suocera per essere seguito dalla Asl e avere una mano con mio figlio appena nato - racconta Fabrizio -. Ma quando dopo due anni sono guarito siamo usciti e sono andato in affitto, nella speranza di ottenere presto la casa popolare”.

Nel frattempo perde il lavoro, e anche la moglie. Quindi ottiene il buono casa e trova l'appartamento in cui ha vissuto negli ultimi cinque anni. “Il problema è che quando sono andato al dipartimento comunale alla Politiche abitative ho scoperto che non solo avevano sospeso il pagamento del buono casa perché non avevo risposto a delle comunicazioni che avevano inviato ad altro indirizzo, ma che mi avevano anche tolto dalla graduatoria degli alloggi Erp, per il quale avevo fatto una nuova domanda nel 2011, a causa di quei due anni in cui ho vissuto da mia suocera per essere curato”. Ed ora il timore è di finire in mezzo ad una strada, con l’ufficiale giudiziario arrivato nella mattinata di giovedì 20 gennaio. Sfratto che è stato rinviato al 28 febbraio per permettergli di organizzarsi: “Ma come faccio solo con la mia pensione di invalidità - si chiede Fabrizio -. Avevo chiesto di concederci almeno il tempo di far finire la scuola ai miei figli, quindi fino a giugno, ma non c’è stato nulla da fare”.

“Questa è l’ennesima storia che dimostra come le politiche abitative messe in campo da Comune e Regione siano fallimentari - sostiene Michelangelo Giglio, sindacalista di Asia Usb -. Gli uffici si permettono di estromettere le persone dalle graduatorie in maniera arbitraria ed è inaccettabile. Faremo una richiesta di accesso agli atti e le denunce opportune. In questa città servono case popolari”.