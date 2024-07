VIDEO | La notte di festa del patrimonio pubblico di Roma: è la seconda edizione di Felicittà

Dalla Casa del jazz all'Angelo Mai, passando da luoghi di sport popolare come l'Audace e quelli recuperati e restituiti alla collettività come il Forte Antenne. Felicittà, la grande festa del patrimonio pubblico di Roma e delle realtà che li animano, arriva alla sua seconda edizione. Un evento diffuso in 19 luoghi della città tra sport, cinema, visite guidate e spettacoli dalle 18 fino alle 24 di giovedì 4 luglio.

Ad aprire la kermesse alla Casa del jazz il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore capitolino al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi: “Il patrimonio è di tutti ed è dovere dell’amministrazione renderlo fruibile e soprattutto farlo conoscere ai cittadini”, dice il Sindaco Gualtieri.

“Questa seconda edizione ci è stata fortemente richiesta e siano felici di aver accontentato cittadini e realtà associative che animano questi luoghi ogni giorno - ricorda l’Assessore Zevi -, perché il patrimonio non è solo fatto di mattoni, ma soprattutto delle persone che li vivono”.