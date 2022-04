VIDEO | Scuola chiusa perchè inagibile, la rabbia di alunni e genitori blocca il quartiere

“Scuola al pomeriggio? Deve essere un pesce d’aprile”, revita un cartello che i piccoli alunni dell'Istituto comprensivo Mastroianni, del plesso Giosuè Carducci di via La Spezia, colorano durante la protesta organizzata dai loro genitori. Strada bloccata e traffico in tilt, mentre il vicepresidente del VII municipio Roma, nonché assessore municipale alle Politiche educative, Marcello Morlacchi, prova a calmare gli animi: “Lo stabile non è pericolante ma serve una messa in sicurezza prima di poter riaprire la scuola”, dice.

Tempi incerti sul completamento dei lavori, apparsi ben più seri di quanto previsto, con gli alunni smistati in diverse scuole del territorio. I piccoli delle classi elementari che, addirittura, dovranno fare lezione al pomeriggio perchè al mattino ci sono i “colleghi” delle medie. "Così non si garantisce il diritto allo studio dei nostri figli - dice Elisa, rappresentante di classe e mamma di due alunni -. Oltre a vedersi ridotte le ore di lezione, per bambini così piccoli è impensabilemetterli in classe nel pomeriggio. Per non parlare di noi genitori, come ci possiamo organizzare? Vogliamo tempi certi e soluzioni vere”.