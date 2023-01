VIDEO | Attacco no vax contro la Casa della salute: scritte anche sulle strisce pedonali

“Non ci faremo intimorire, le vaccinazioni andranno avanti”. Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio e candidato presidente per il centrosinistra, raggiunge la Casa della salute di via Tenuta di Torrenova, oggetto di un attacco vandalico da parte dei no vax nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 gennaio. Scritte violente che hanno un chiaro obiettivo: colpire i medici e chi promuove il vaccino anti Covid contro la pandemia. Dalle mura, alle strisce pedonali che conducono al suo ingresso.

La struttura sanitaria del quartiere di Torre Angela, sotto il territorio della Asl Roma 2 e del VI municipio di Roma, era stata da poco restaurata: “L’Istituto superiore di sanità ricorda oggi l'importanza dei vaccini, che riducono di un terzo la mortalità, soprattutto nelle fasce più anziane - dice D’Amato -. Vedere questo sciacallaggio, questa violenza, su un immobile che era stato da poco ripulito, fa veramente male al cuore".

Sulla vicenda interviene anche Francesco Rocca, candidato per il centrodestra alle elezioni regionali del Lazio ed ex presidente di Croce Rossa Italiana: "Da anni seguo in prima persona la delicata realtà degli operatori e delle strutture sanitarie sotto attacco, una priorità nazionale e internazionale - scrive Rocca sui suoi canali social -. La sicurezza di chi porta soccorso necessita di sensibilizzazione, ma anche di pene più severe. Gli imbrattamenti di oggi alla Asl di Torrenova, a Roma, sono l'ennesima riprova della necessità di interrompere questa folle dinamica”.

La risposta di D’Amato non si fa attendere: “La violenza assurda di oggi a Torrenova ha una firma chiara, i no vax, e bisogna prendere le distanze - dice D’Amato -. Auspico che Rocca condanni la follia dei no vax dicendolo chiaramente e spero che questi folli vengano individuati poiché devono pagare fino all’ultimo centesimo per il danno arrecato ad una struttura appena terminata e ristrutturata. Non è un episodio generico contro il personale sanitario - conclude l’Assessore regionale -, ma una campagna organizzata da gruppi, che si firmano con un chiaro e riconoscibile simbolo”.