VIDEO | Scontri tra studenti e polizia a La Sapienza

Scontri stamattina, martedì 25 ottobre, davanti alla facoltà di Scienze politiche dell’università La Sapienza di Roma. Mentre si svolge il convegno organizzato da Azione universitaria, con Daniele Capezzone e Fabio Roscani (esponente di Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale), all’esterno c'è un presidio di protesta organizzato dai collettivi degli studenti. Uniti dal coro “Fuori i fascisti dall’università.

Con le contestazioni che sono però rapidamente degenerate in scontri con la polizia, con l’uso dei manganelli. Un ragazzo viene ammanettato e portato via (come si può vedere dal video di Cambiare Rotta).