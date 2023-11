VIDEO | Sciopero, sui trasporti nessun effetto paralisi: a dirlo sono i pendolari

Avrebbe dovuto essere un “venerdì nero”, anche per il trasporto pubblico di Roma. Ma, a quanto pare, non è stato così. Con le linee della metropolitana aperte (chiusa solo la linea C) e diversi autobus e tram in funzione anche al mattino, per molti romani è andato tutto abbastanza liscio. Percorrendo le strade della città non si è registrato nemmeno un grande traffico veicolare (non più del solito almeno), ma qui i fattori sono senza dubbio molti: tra chi è rimasto a casa per timore dei disagi legati anche alle manifestazioni previste in diversi punti della città, e chi perché doveva restare con i figli (in sciopero anche il comparto scuola).

“Oggi inizio al lavoro più tardi e sono uscita con molto anticipo proprio per timore dello sciopero - spiega una ragazza appena scesa dal bus della linea 90 alla stazione Termini - Mi aspettavo certamente più adesione e così non è stato a quanto posso vedere. E non è necessariamente una buona notizia visto che chi sciopera avrà i suoi motivi”.