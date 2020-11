Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | AAA infermieri cercasi, la sanità privata svuotata dal concorso pubblico

L’allarme del sindacato di categoria Nursind, tra personale in carenza, strutture che faticano ad adeguarsi al covid e gli infermieri in graduatoria che passano in massa nel pubblico