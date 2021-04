VIDEO | Sandra Milo in lacrime nella piazza delle Partite Iva, appello a Draghi: "Apri tutto"

"Rivendico il diritto di poter piangere". Sandra Milo, attrice classe 1933, si schiera accanto alle Partite Iva in presidio a piazza del Popolo. Il suo è un intervendo molto appassionato, tanto da mostrarsi in lacrime davanti ai manifestanti che poi la applaudono.

"Non dormo la notte al pensiero della gente che soffre, ai padri di famiglia che non sanno come andare avanti - dice la Milo ai giornalisti, ai quali ricorda anche la situazione difficile che sta vivendo tutto il mondo dello spettacolo -. Chiedo a Draghi di fare un atto di coraggio, di aprire tutto. Un essere unmano non può vivere così, con la paura".