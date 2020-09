VIDEO | San Basilio protesta fuori dal polo sanitario del Gemelli: "Serve sanità pubblica nei quartieri popolari"

Sanità privata in uno dei quartieri popolari più difficili di Roma. Dove il tasso di povertà e disoccupazione è alle stalle. Qui, un polo sanitario privato viene visto dai residenti quasi come una provocazione: chi può permettersi le cure?

Ad organizzare la mobilitazione, nel pomeriggio di giovedì 10 settembre, il Coordinamento cittadino sanità, Usb e Potere al popolo. “L’emergenza Covid ha dimostrato quanto sia importante investire e sostenere la sanità pubblica - dice Beatrice Gamberini di Potere al Popolo -. Sostenere quella privata, soprattutto in questi quartieri, taglia di fatto i alcuni cittadini dal sistema sanitario nazionale”

“Lo scorso 25 giugno abbiamo deciso di fare volantinaggio sulla situazione e il risultato è stato che ci hanno prima segnalato e poi avviato un procedimento penale per manifestazione non autorizzata, solo perché stavamo distribuendo dei volantini - spiega Giuseppe Evangelista del Coordinamento cittadino sanità -. La presenza di questo polo privato in un quartiere popolare come quieto sembra una provocazione, perché oggi viv siamo il blocco delle prestazioni a causa del Covid e chi ha bisogni di fare un’analisi è corretto a rivolgersi ai privati, ma solo se può permetterselo”.