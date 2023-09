VIDEO | Il miracolo della Ryder Cup 2023: ecco il nuovo volto della Tiburtina e di Marco Simone

Abbiamo percorso il tratto T4 completato per vedere la nuova viabilità fino al Golf club: via Marco Simone passa da due a quattro corsie

Conto alla rovescia per la Ryder cup 2023, la prestigiosa competizione di golf che prevede di portate a Roma, oltre ai campioni, numerosi appassionati di questo sport. Ad una settimana dall’avvio dell'evento, prima volta in Italia, RomaToday percorre le strade che portano al Marco Simone Golf & Country Club, in entrata e in uscita dalla Capitale, per vedere lo stato dei lavori e la nuova viabilità.

Completato il tratto T4 di via Tiburtina, da Settecamini all’incrocio con Setteville di Guidonia, considerato da sempre particolarmente pericoloso ma che oggi mostra una nuova viabilità: una rotonda che separa i due sensi di marcia. Ma a lasciare davvero sbalorditi, è l’enorme cambiamento di via di Marco Simone: da due semplici e strette corsie, avvolte dal verde, oggi ce ne sono quattro (due per senso di marcia). Operai ancora all’opera, soprattutto per marciapiedi e copertura delle rotonde.

“Ci hanno fatto penare tra disagi e traffico - dice un abitante di Setteville -, ma alla fine penso che sia migliorata la viabilità così. Ci sono giusto un paio di attraversamento pedonali che temo diventeranno pericolosi se le macchine procederanno a velocità sostenuta”.