Lacrime e singhiozzi. Voce strozzata per l'emozione e quel dolore che sembra insopportabile. Questa è la grande famiglia di Gigi Proietti, la sua Roma. Che nel giorno dei suoi funerali, in forma privata a causa del Coronavirus, ha scelto comunque di esseregli vicino e scendere in strada, malgrado una piazza del Popolo blindata.

Messaggi di stima e affetto che fanno il giro della città.