VIDEO | Il paesaggio lunare a Roma Est dopo gli incendi

"Ecco cosa succede quando non si fa manutenzione, per poco bruciano anche le case". A dire questo, un abitante di Colle degli Abeti mentre, canna in mano, gettava acqua nel suo cortile per impedire che l'incendio entrasse dentro casa. Era il 22 luglio, quando per più di 4 ore cittadini, vigili del fuoco e volontari della protezione civile, hanno combattutto contro le fiamme che hanno divorato gran parte del quartiere: vallate intere di sterpaglie.

Ed ecco come si presenta oggi, lunedì 9 agosto. Con gli incendi che non si sono mai fermati nella zona.