VIDEO | Ritrovamenti archeologici nel cantiere di piazza Pia: dieci giorni per rimuoverli e metterli in sicurezza

Una scoperta preziosa, che aggiunge un capitolo alla storia della Roma Imperiale e a quella antica, con il rinvenimento di una grande fullonica, ovvero una lavanderia pubblica che, vista la sua posizione, utilizzava con tutta probabilità le acque del fiume Tevere. Tutto questo emerge dagli scavi per la realizzazione della sottovia di piazza Pia, opera simbolo del Giubileo e che, vista la consegna inizialmente prevista per l’8 dicembre, aggiunge questo intervento della sovrintendenza all’interno di un già serrato cronoprogramma dei lavori.

Nella mattinata di oggi, venerdì 14 giugno, la conferenza stampa all’interno di Castel Sant’Angelo per fare il punto della situazione alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione Rino Fisichella, la soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro e l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi.

“Anas garantisce che non ci saranno ritardi e l’opera sarà ultimata per L’inizio dell’Anno Santo, he è il 24 dicembre - dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri -. La sovrintendenza ha avviato subito un intervento di emergenza, e li ringrazio, iniziando ad impacchettare e rimuove i ritrovamenti da oggi. Ci vorranno dieci giorni di tempo per concludere questa operazione e da lì lo scavo potrà ripartire”. “Dobbiamo ultimare i 70 metri di galleria che restano, dove sono stati trovati i reperti - spiega Isi -, ma grazie alla grande collaborazione tra le parti coinvolte stiamo gestendo tutto nel migliore dei modi”. “È fondamentale salvaguardare la nostra storia e trovare con ragionevolezza e buon senso un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela e l'esigenza di modernizzazione del tessuto urbano”, sottolinea invece il Ministro Sangiuliano.

Le indagini archeologiche hanno portato alla luce nuove scoperte che raccontano paesaggi urbani e brani di storia della Capitale finora sconosciuti. L’area in questione era occupata in antico da alcune importanti residenze imperiali suburbane (horti Agrippinæ, horti Domitiæ), che lambivano la riva destra del Tevere, affacciandosi sul fiume in modo scenografico con portici, passeggiate e giardini. Quanto ritrovato sarà successivamente allestito nei giardini di Castel Sant’Angelo in modo da essere fruiti da tutti, mentre i reperti mobiliti saranno soggetti ad un progetto di musealizzazione: “L’archeologia di emergenza per la realizzazione del sottopasso di piazza Pia deve in ogni caso tutelare ritrovamenti e scoperte - dice Porro, –. La Soprintendenza ha proposto di ricollocarli a Castel Sant’Angelo, in antico il sepolcro di Adriano costruito negli Horti di Domitia il contesto dove le strutture ritrovate probabilmente sorgevano in origine”.