VIDEO | Riqualificazione urbana e nuova caserma dei carabinieri per il versante est di Roma

Se esiste una “parola dei sogni” nel grande versante est di Roma è “sicurezza”. Quella caserma dei carabinieri, da anni promessa e mai arrivata, che servirebbe un bacino di utenza enorme.

Ad annunciare lo sblocco del programma di riqualificazione urbana Borghesiana (che in realtà si colloca tra i quartieri di Castelverde, Villaggio Prenestino e Corcolle) è l’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, durante un incontro pubblico con gli abitanti e i comitati di zona nel tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre. Insieme a lui, la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, e il consigliere capitolino, Mariano Angelucci. “Oggi saniamo una ferita lunga quasi trent’anni - spiega l’Assessore Veloccia -. Insieme a una forte riduzione della volumetria non residenziale, in particolare commerciale, dotiamo il quartiere di un nuovo presidio dei carabinieri, di un parco e di una piazza, sottraendo spazi al degrado e all’abbandono per restituirli alla comunità”.

La Giunta ha infatti dato parere positivo alla delibera contenente le modifiche al programma urbano, approvato nel 1992 ma mai interamente realizzato. L’intervento è costituito da due ambiti separati, il più rilevante situato in via Polense e l’altro di dimensioni minori in via Fosso dell’Osa, prevedeva la realizzazione di 84.582 metri cubi di edilizia residenziale e 39.629 metri cubi di edilizia non residenziale, la cessione di aree a standard per verde, parcheggi e servizi, opere di urbanizzazione primaria come viabilità, illuminazione pubblica e rete fognaria, un parco pubblico di circa 74 mila metri quadrati e un centro anziani. Dopo diversi passaggi di proprietà e il fallimento dell’ultima, dichiarato nel 2012 dal Tribunale civile di Roma, la sua realizzazione era ferma da tempo.

Con l’approvazione della delibera, il Tribunale fallimentare potrà procedere alla gara per l’affidamento dell’intervento privato e all’individuazione di un nuovo soggetto che, stipulata una nuova convenzione con l’Amministrazione, completerà gli interventi privati e pubblici. “Quello che abbiamo approvato oggi è un provvedimento importante dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri -. Sarà finalmente possibile portare a termine tutte le opere di urbanizzazione e questa zona avrà un parco pubblico, una nuova piazza e, grazie al lavoro svolto con il Comando provinciale dell’Arma, una nuova stazione dei carabinieri, proseguendo in questo modo la nostra azione per rafforzare i presidi di sicurezza in città”.

Per gli abitanti di zona certamente una buona notizia, ma anche la spinta per fare da "controllori" affinchè non sia solo "l'ennesima promessa". "Qui da anni chiediamo maggiore sicurezza perchè il territorio è vasto e i presidi di polizia molto lontani", spiega Simone Casaccia, presidente del comitato di quartiere Castelverde. "L'iter sarò molto lungo ed è per questo che abbiamo chiesto che venga ripristinata la stazione dei carabinieri di Settecamini, dal 2018 a Guidonia - ricorda Fabio Piccinelli, presidente comitato Cole degli Abeti (Caat) -. Per questo abbiamo fatto anche un esposto". “Confidiamo di concludere l’iter nel giro di un anno - conclude Veloccia -, per poi avviare i lavori. Se sarà possibile, anticipando l’attivazione della caserma”.

La sfida, come ricordano molti cittadini durante l'assemblea, sarà quella di lavorare affinche ci siano anche i servizi necessari ad una popolazione che continua a crescere: strade, scuole, punti di aggregazione.