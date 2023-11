VIDEO | Roma ritrova Campo Testaccio: volontari all'opera per pulire l'area. L'assessore racconta come risorgerà

“Abbiamo fortemente voluto farlo oggi, 3 novembre, nel giorno e nel luogo in cui nel lontano 1929 la As Roma giocò al sua prima partita contro il Brescia. Senza memoria non c’è futuro”. Il vice presidente dell’associazione italiana Roma Club, Francesco Cavallo, tiene a sottolineare questo aspetto dell’iniziativa di oggi al Campo Testaccio. Dove sono proprio i tifosi a tirarsi su le maniche per pulire lo storico centro sportivo, con l’aiuto di una squadra di Ama e il sostegno della società.

“In occasione della ricorrenza della prima partita giocata dall’AS Roma a Campo Testaccio il 3 novembre del 1929 e insieme al club giallorosso siamo tornati nell’impianto ‘suolo sacro’ della tifoseria giallorossa della Capitale per una bonifica straordinaria - spiega Alessandro Onorato, assessore capitolino allo Sport, Turismo, Grandi eventi e Moda -. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento ambiente, con l’Ama e soprattutto grazie alla buona volontà di tifosi e volontari abbiamo pulito l’impianto sportivo chiuso ormai da 14 anni e rispetto al quale il dipartimento Sport sta seguendo il progetto di riqualificazione presentato dai concessionari. L’intenzione è quella di restituire ai giallorossi e alla città, un luogo altamente simbolico”.

Alla giornata hanno partecipato anche alcuni consiglieri comunali. "Siamo molto felici per questo intervento congiunto tra tifosi e Comune di Roma - dice Yuri Trombetti, presidente della commissione capitolina al Patrimonio -. Terminati sfalcio e pulizia l’Ama interverrà effettuando disinfestazione e derattizzazione, anche in virtù della vicinanza di ben due scuole. Se l’obiettivo più rapido è quello di ridurre il disagio arrecato ai cittadini da uno spazio sporco e abbandonato, quello più ambizioso è di tornare a far vivere lo sport in questo bellissimo quadrante di città dove vivono tanti giovani e famiglie con bambini piccoli”.