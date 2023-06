VIDEO | Rigenerazione urbana, dal marmificio della famiglia Medici nasce un nuovo opificio

Dal 1929 al 2022 sono stati sede della Ditta Medici, storica famiglia che ha legato la sua vita a quella del marmo. Dall’autunno del 2024 la trasformazione: la struttura sarà sede del nuovo opificio di Italiacamp. Tornano quindi alla città gli storici stabilimenti del marmificio di via Papareschi, oltre 1600 metri quadri che saranno destinati a tante attività, culturali e formative, ma dove la protagonista resterà la sua storia.

A recuperare gli spazi è Italiacamp, impact organization che promuove progetti a impatto sociale, con un’operazione di riqualificazione da 5 milioni di euro. Un luogo di rigenerazione urbana in linea con la mission dell’organizzazione, quella di creare impatto sociale e incidere positivamente sul territorio e la comunità nelle quali opera. Gli spazi saranno recuperati un restauro conservativo e di rifunzionalizzazione Già promotrice di operazioni di rigenerazione urbana - come il Milano Luiss Hub, centro polivalente recuperato da una vecchia officina dismessa, o il progetto Officine Mezzogiorno a Lecce, ha avviato grazie al sostegno del Fondo innovazione Sociale – oggi Italiacamp, con il nuovo progetto dell’Opificio, vuole aprire alla città la sua “casa”: “Abbiamo scelto l’Opificio dopo una lunga ricerca su Roma per individuare un luogo che fosse centrale e che al tempo stesso potesse rappresentare un’occasione di riqualificazione e si inserisse nella storia produttiva e sociale della città. - spiega Fabrizio Sammarco, amministratore delegato di Italiacamp -. E l’Opificio ha questa eredità simbolica, legata alla cura e al saper fare opere destinate a restare, cui vogliamo idealmente connetterci. È questo lo spirito per cui crediamo che sia ancora fondamentale investire negli spazi fisici.”

Opificio Ditta Medici ha infatti una lunga storia. Gli spazi furono costruiti nel 1907 e fino al 1928 hanno ospitato l’asilo per i figli degli operai della Mira Lanza, la storica azienda di detersivi e candele che dista poche decine di metri, il refettorio e l’infermeria. Da allora e fino al 2022, sono diventati poi Opificio della Ditta Medici, laboratorio, magazzino e spazio espositivo. Enormi blocchi e lastre di marmo da tutto il mondo sono stati lavorati al suo interno, dove erano collezionati marmi rari e persino estinti. E di cui è visibile la traccia: “Partiamo proprio da qui con il nostro progetto, da questi beni rari e preziosi, alcuni ormai istinti, e dalla memoria - dice l’architetto Carlo Lococo -. Ovviamente su questo luogo c’è un vincolo, che ci trova d’accordo, e stiamo lavorando molto bene con la Soprintendenza. La sfida è appunto valorizzare il passato in un opificio che accoglierà molte attività”.