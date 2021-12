VIDEO | Natale è passato ma i rifiuti per strada restano

Com’è la città con il piano di pulizia straordinaria voluto dal nuovo sindaco, Roberto Gualtieri? Natale è ormai passato ma le criticità, in alcuni punti di Roma, restano. La città è divisa tra aree pulite, anche molto bene, e strade dove i cassonetti sono ancora strapieni pieni o, se vuoti, circondati da immondizia sui marciapiedi. Insomma, come lo stesso primo cittadino dice, durante la conferenza stampa organizzata oggi, martedì 28 dicembre, in Campidoglio: “Roma è più pulita, ma restano i problemi”.

Ed è sotto gli occhi di tutti. Girando per il quadrante est si vede una differenza sostanziale tra, ad esempio, Centocelle e Pigneto che sono pulite come non si vedeva da tempo con Tor Pignattara. Ma attenzione, perchè qui la via principale è senza quasi alcun sacchetto a terra, ma basta entrare nelle vie secondarie per trovare uno scenario del tutto diverso: in alcuni marciapiedi non si riesce nemmeno a camminare. Stessa cosa nel quadrante di via Acqua Bullicante.

Criticità che, da quello che si può vedere, perdura soprattutto sulla raccolta della carta e del multimateriale.