VIDEO | Voragine del Quadraro, dopo il riempimento le nuove indagini geologiche nel sottosuolo per consentire l'intervento di Acea

Proseguono spediti i lavori sulla voragine di via Sestio Menas, al Quadraro. Dopo le operazioni di riempimento, avviate lo scorso 9 maggio, si sta entrando in quella che si può definire la fase due: ulteriori analisi geologiche del sottosuolo intorno alla grande buca per monitorare quanto fatto finora, ma soprattutto per individuare eventuali altre criticità: “Tutto questo è indispensabile per consentire i lavori di rimessa a dimora della fognatura e del collettore idrico di Acea, poi potremo chiudere totalmente la voragine - spiega a RomaToday Ornella Segnalini, assessora ai lavori pubblici del Comune di Roma, proprio sul cantiere di via Sestio Menas -. Difficile determinare se la voragine sia stata causata da una perdita della rete fognaria o viceversa, ma quello che stiamo facendo è promuovere un lavoro di prevenzione con Acea, ai quali abbiamo chiesto si effettuare dei monitoraggi mirati in base alla mappatura del territorio che abbiamo fatto e alla situazione della rete, soprattutto quell quella più vecchia".

Una mappatura del sottosuolo che racconta le maggiori criticità proprio nei municipi V e VII, quelli coinvolti dal crollo del Quadraro, e l’XI. “Questa è un’area nota per le cavità - dice Massimo Spizzirri, responsabile depurazione e fognature di Acea Ato 2 -. Come Acea stiamo portando avanti un lavoro di prevenzione in anche con una tecnologia sperimentale in grado di darci informazioni più puntuali sulle situazioni di maggiore criticità attraverso i satelliti”. Ma si riuscirà ad intervenire prima dell’apertura di voragini come questa? “L’auspicio è ovviamente questo - risponde Spizzirri di Acea -, e le nuove tecnologie possono darci strumenti in più”.

Il dipartimento dei Lavori pubblici e Infrastrutture è impegnato con una spesa di circa 2 milioni di euro, su 3 anni, per intervenire in caso di dissesto per voragini. Attualmente è operativo un Accordo quadro con il quale si interviene sia per le operazioni di riempimento che per quelle di indagini. “Questo è il lavoro che portiamo avanti ma sull’emergenza - spiega ancora Segnalini -, per questo insisto sulla prevenzione ed è quanto chiediamo ad Acea”. Il "modello ideale", come spiega la stessa Segnalini, è quanto è stato possibile eseguire al Prenestino, in via Buie D’Istria dove dall’individuazione di una fragilità si è potuto mettere in sicurezza delle cavità ipogee presenti nel sottosuolo: “Con un investimento di circa 300mila euro e grazie alla mappatura effettuata dal Tavolo di coordinamento”, conclude Segnalini.