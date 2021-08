VIDEO | Quel che resta della pineta dopo l'incendio: "Serve una bonifica immediata"

Grossi rami bruciati precipitati al suolo. Pini ormai storti e pericolanti. Dove la cenere e la forte puzza di bruciato sono ormai davvero il meno. Siamo a Colle degli Abeti, quartiere che sorge alle spalle di Ponte di Nona, nel quadrante est di Roma. E della pineta di via Pietro Corti resta ormai ben poco dopo il grosso incendio che ha tenuto in ostaggio per ore i suoi abitanti lo scorso 22 luglio.

Fiamme che si sono propagate velocemente grazie ad un forte vento e alle sterpaglie che, da anni, la fanno da padrona in una delle zone verdi della Capitale.

E sarebbe anche peggio se non ci fosse il lavoro dei volontari che qui provvedono da tempo alla cura degli spazi verdi: “Certo dentro la pineta serviva una macchina più grande che noi non abbiamo purtroppo -. spiega Giorgio del comitato di quartiere -. Qui l’incendio ha preso vigore proprio a causa dell’erba alta e delle piante secche. Eppure sono anni che chiediamo un intervento del Comune”.

Non a caso, li dove il verde è curato dai cittadini le fiamme non hanno preso vigore.

Federico Verdicchio, presidente del comitato, scrive direttamente al Campidoglio e all’Assessora Katia Ziantoni: “Si richiede un intervento per la messa in sicurezza della pineta, un'area verde molto frequentata dalle famiglie del quartiere che non può essere lasciata in questo stato”.

E mentre giriamo tra i tronchi ormai bruciati, incontriamo Pino e la sua compagna impegnati a fare quello che possono: “Abbiamo spostato i grossi rami dove non rischiano di prendere ancora fuoco e vorremmo pulire per creare un prato. Fa male vederla così, oltre che pericoloso per chiunque”.