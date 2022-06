VIDEO | Incendio Malagrotta, la lunga giornata di passione per la Valle Galeria

Sono circa le 17 quando Vincenzo, un abitante della Valle Galeria, dalla sua casa a Monte Carnevale nota il fumo provenire dal gassificatore di Malagrotta. Parte subito il tam tam di telefonate e messaggi con i membri del comitato e la chiamata ai vigili del fuoco che, a distanza di ore, combattono ancora contro l’incendio che ha dato alle fiamme tonnellate di rifiuti all’interno del Tmb gestito fino al 2018 dalla famiglia Cerroni.

E’ il 15 giugno, una data che verrà ricordata per sempre non solo dagli abitanti della zona, ma in tutta Roma. L’enorme nube di fumo nero che si è sollevata in cielo e visibile in diversi punti della città, l’odore acre e gli occhi che bruciano. La paura.

Quella che ha chi in queste strade, a pochi passi dall’impianto, ci è nato e ci vive. Ma anche chi ha qui un’impresa agricola, i dipendenti di bar e ristoranti. Ventiquattrore di passione, alternate dalla rabbia e dal timore che quanto sta accadendo sia più grave di quello che sembra. Con l’arrivo del sindaco, Roberto Gualtieri, per un sopralluogo nel Tmb senza però fermarsi confrontarsi con i cittadini e con la stampa.

Mentre ancora oggi, venerdì 17 giugno, la battaglia dei vigili del fuoco contro le fiamme è tuttora in corso.