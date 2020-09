Il liceo Macchiavelli di Roma aspetta ancora i banchi: "Senza, lezioni in presenza a classi alternate"

“In due delle nostre sedi mancano completamente i banchi monoposto, ne abbiamo richiesti 800”. Inizia così Elena Zacchili, dirigente scolastico del Liceo Macchiavelli di Roma, a piazza Indipendenza e a pochi passi dalla stazione Termini. Una zona più che centrale della città, a testimonianza del fatto che le difficoltà legate alla ricezione dei banchi è più che trasversale.

Con soluzioni alternative da cercare e mettere in campo il prima possibile. L’ottimizzaizone degli spazi, l’utilizzo dei banchi biposto per un singolo studente, o due per tre studenti, in spazi come la palestra e le aule magna. Ma anche l’orario scaglionati di ingresso e uscita, lezioni in presenza a classi alternate. “Abbiamo passato un’estate di duro lavoro, io e i miei collaboratori, per cercare di trovare la migliore soluzione possibile - spiega Zacchilli -. Un processo davvero complesso, alcune problematiche sono state segnalate addirittura ad giugno ma non è mai stata trovata una soluzione tra gli enti che, probabilmente, non hanno saputo coordinarsi tra loro”.