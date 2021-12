VIDEO | Il Ponte di Ferro restituito alla città, 70 giorni fa l'incendio

Il ponte dell’Industria è di nuovo percorribile. A 70 giorni dall’incendio è lo stesso sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a riaprirlo al traffico veicolare nella mattinata di domenica 12 dicembre. Insieme a lui l’assessore al Lavori pubblici, Ornella Segnalini, quello alla Mobilità, Eugenio Patanè, e il misindaco dell’VIII municipio, Amedeo Ciaccheri.

E c’è entusiasmo tra i primi automobilisti che, sotto indicazione degli agenti della Polizia locale, possono riattraversare il ponte, finalmente riaperto. “Un lavoro di squadra e condotto in tempi brevissimi per restituire alla città un ponte fondamentale per la mobilità - dice il Sindaco Gualtieri -. Ma c’è ancora da lavorare, per riaprire la pista ciclabile sulla banchina del Tevere, effettuare un lavoro di restauro e l’allargamento delle carreggiate”.

“Il ponte riapre a 3,5 tonnellate, come in precedenza, e ci sarà un monitoraggio speciale su questo - spiega l’Assessore Segnalini -. Ovviamente l’obbiettivo è quello di renderlo in tempi brevi maggiormente fruibile”. Con l'idea, lanciata dal Sindaco Gualtieri, di aprire in futuro anche ai mezzi del trasporto pubblico.

Mentre per i lavori di bonifica e ripristino della pista ciclabile sottostante ci vorrà ancora del tempo: “Per noi una cosa inaccettabile se si pensa alla mobilità sostenibile e che in tanti si muovono ormai in bicicletta anche per andare al lavoro - dice Stefano Casini di Salvaciclisti, presente alla riapertura del ponte -, per non parlare del passaggio pedonale, unico e che mette in difficoltà chi lo deve attraversare. La nostra soluzione era quella di fare una strada a passaggio prioritario ciclabile nei due sensi, oppure a senso unico lasciando una careggiata solo per bici e pedoni”.