VIDEO | Roma ritrova il suo Giuseppe Garibaldi: restaurato e messo in sicurezza il monumento al Gianicolo

Era rimasto fortemente danneggiato da un fulmine, e da allora chiunque passasse dalla salita del Gianicolo lo trovava coperto dalle transenne. Ora il monumento a Giuseppe Garibaldi è stato restituito alla città, dopo sei mesi di lavori diretti dalla sovrintendenza capitolina ai Beni culturali. All'inaugurazione di stamattina, giovedì 23 febbraio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, i pronipoti di Garibaldi, Annita e Giuseppe, l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor.

"Era una ferita, vedere questo monumento chiuso dalle transenne da anni - dice il sindaco Gualtieri -. I danni erano importanti, i lavori complessi, ma siamo molto contenti. Il Gianicolo è un luogo unico e meritava un intervento di riqualificazione”. “Il comune di Roma sta onorando il dovere della memoria, quello che portano avanti le associazioni combattentistiche - dice Annita Garibaldi Jallet, 80 anni, pronipote di Giuseppe Garibaldi -. La memoria è importante soprattutto per i più giovani che non studiano più il Rinascimento nelle scuole”

Il crollo aveva coinvolto una parte della statua del leone, e una porzione del basamento in marmo. Il progetto si è posto come obiettivo il consolidamento del nucleo murario interno, il riassemblaggio dei blocchi dissestati dal fulmine nell’angolo nord-ovest della parte alta del basamento e la ricomposizione e il riposizionamento sul lato ovest della lastra in granito raffigurante il leone. Inoltre, come annunciato all'avvio del cantiere, è stata installata una sorta di parafulmine basato sui principi della "gabbia di Faraday", per proteggere il monumento.