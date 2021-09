VIDEO | Caos monopattini, tra incidenti e parcheggio selvaggio: le voci dei romani

Non c’è strada del centro storico di Roma che non sia invasa dai monopattini elettrici, ecco che ne pensa chi qui vive o lavora

Tanti incidenti, alcuni addirittura mortali. E di conseguenza il monopattino elettrico, di cui Roma è letteralmente invasa con il servizio in sharing, torna a riempire il dibattito politico a livello nazionale.

Siamo andati nelle vie dello shopping, tra via del Corso, via Condotti, piazza di Spagna e via del Babbuino per vedere la situazione. Ma anche per chiedere a chi nel centro storico ci vive o lavora, che ne pensa dell’ipotesi di una regolamentazione.