VIDEO | La "fine del mondo" si festeggia a suon di musica: la street parade degli attivisti del clima

“Musica e ballo come forma di protesta contro la repressione e la mancanza di azioni dei governi sul tema del cambiamento climatico”. Questa la chiamata “alla danza” lanciata da Rave Revolution e dalla coalizione “Non paghiamo il fossile” (a cui aderiscono Ultima Generazione, Scientist Rebellion, Cambiare Rotta, QuestaèRoma, Extinction Rebellion, Rete Ecosocialista, Giovan* Comunist*, Stati Genderali), che ha portato - sabato 22 aprile - sulle strade del Centro di Roma la “festa per la fine del mondo” nel giorno in cui si è celebrato Earth Day.

Musica come forma di protesta

Come spiegano gli attivisti e le attiviste di Ultima Generazione in una nota stampa, "l'arte è sempre stata una forma di protesta potente di fronte all’ingiustizia: vogliamo creare un evento inclusivo, a cui possano partecipare migliaia di persone che ballano per le strade di Roma: una dimostrazione pacifica che simboleggia l'amore per la vita e porta la voce della cittadinanza. Un evento grande, rumoroso, che celebra la vita e rivendica una misura precisa dal nostro Governo. Vogliamo creare uno spazio nel quale realtà diverse e persone non politicizzate possano ritrovarsi per portare avanti la stessa richiesta. Un evento molto partecipato che eserciti una pressione forte sull’esecutivo, grazie al consenso che unisce i cittadini”, affermano gli organizzatori.

La giornata della terra

La street parade andata in contemporanea aRoma, Londra e New York, si è tenuta il 22 aprile, il giorno in cui si celebra la giornata della Terra. Una scelta non casuale: "la crisi climatica sta distruggendo gli ecosistemi che hanno permesso la vita della specie umana e il nostro Paese è sulla linea di frontiera di questa distruzione. “È ormai chiaro che i leader politici e imprenditoriali non hanno né il coraggio, né la visione necessaria per attuare i cambiamenti necessari per farci incamminare verso un futuro degno e vivibile su questo pianeta. L’appello della comunità scientifica a ridurre le emissioni di gas climalteranti è cominciato decine di anni fa. Eppure i governi di tutto il mondo hanno incrementato anno dopo anno l’uso dei combustibili fossili e, di conseguenza, le emissioni. Oggi assistiamo al collasso del nostro ecosistema: siccità, alluvioni, perdita di raccolti sempre maggiore, ghiacciai che si sciolgono. Le persone a cui abbiamo finora delegato il nostro potere hanno fallito miseramente e hanno tradito ogni legge morale di tutela e rispetto per la vita a favore del profitto delle élite, che si arricchiscono esponenzialmente ogni anno”, spiegano gli organizzatori.

La richieste degli ecoattivisti

Eliminare i sussidi pubblici al settore fossile per allineare ai bisogni reali dei cittadini italiani, anziché agli interessi delle grandi industrie gli investimenti che lo Stato fa con i soldi dei contribuenti (Non paghiamo il fossile). La richiesta di Rave Revolution è: sostituire il Gdp (Gross domestic product, Pil) con il Gpi (Genuine Progress Indicator), per avere un indice economico che includa anche gli aspetti sociali e ambientali (Rave Revolution).