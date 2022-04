VIDEO | All'Esquilino la differenziata parla tre lingue

Lettera informativa in cinese, bengalese e inglese, con il calendario della raccolta dei rifiuti in inglese. Questo il materiale prodotto da Ama per i commercianti del quartiere Esquilino di Roma. La distribuzione nei negozi è iniziata stamattina, venerdì 1 aprile, per mano anche dell’assessore capitolino al Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi. “La nuova raccolta è partita lo scorso dicembre e abbiano notato che qui in particolare non viene eseguita correttamente - spiega Alfonsi -, essendo un quartiere multietnico abbiamo pensato di agevolare in uqetso modo i titolari degli esercizi, se c’è bisognoso di maggiore informazione siamo qui per questo”.

Negozio per negozio, insieme agli operatori di Ama, si consegna il materiale informativo e si spiegano le nuove regole. “Ci sono 30 giorni di tempo per recepire le nuove disposizioni, poi partiranno le multe”, sottolinea la presidente del I municipio, Lorenza Bonaccorsi.