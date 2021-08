VIDEO | La quercia secolare di Gabii sta morendo: è corsa contro il tempo per salvarla

La corsa contro il tempo di due volontari in particolare, Sergio e Franco, che stanno facendo di tutto per salvarla: "Devono subito intervenire le autorità"

Grande quanto gli anni che porta. Il forte temporale dello scorso 24 agosto non ha risparmiano nemmeno l’imponente Quercia secolare che sorge sull’antica via Prenestina, in direzione Gabii, e che si trova davvero a pochi passi del bel sito archeologico orgoglio per i cittadini di Roma est, ora morente al suolo.

Ad occuparsi subito della pianta, l’ottantunenne Sergio Giorgio Gonzales Cortes, originario del Perù ma in Italia da 55 anni, che queste zone le conosce bene e le cura come volontario ormai da molto tempo: “La più antica che c’è, non possiamo farla morire”, dice con la voce che si strozza dalla commozione.

A dare aiuto a Sergio arriva Franco Boccia del comitato via Francigena Praenestina: “Ci troviamo proprio su un tratto di strada della via Francigena e questa Quercia è sempre stata un punto di riferito per il cammino verso Gabii - spiega -. Il problema è trovare chi ha competenza su questa strada tra Roma e il comune di Monte Compatri, ma se non agiamo subito le radici si seccano e la pianta muore”.

Sul posto un tecnico agronomo ha dato le prime indicazioni a Sergio e Franco: un telo a copertura delle radici che deve essere continuamente bagnato per mantenerle umide. Ma quanto potranno andare avanti da soli?