VIDEO | Roma sarà pulitissima con Gualtieri? Per ora gli abitanti di Prati ci credono poco (e glielo dicono)

Le grandi operazioni di pulizia a piazza Mazzini per l'arrivo del sindaco fanno infuriare alcuni abitanti: "Venisse qui tutti i giorni"

Spazzatrici nuove di zecca, addetti con la scopa in mano, giardinieri al lavoro per potare gli alberi e pulire l’area verde che sorge al centro di viale Mazzini, con i vigili urbani a controllare il flusso del traffico. Questa l’immagine che si sono trovati davanti abitanti e lavoratori a Prati stamattina, giovedì 30 giugno.

Una pulizia straordinaria che ha fatto infuriare chi da settimane convive con i cassonetti stracolmi e l’odore nauseabondo, o i marciapiedi pieni di sporcizia e rifiuti. Alle 11 è previsto l’arrivo del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per presentare (appunto) il nuovo piano di potenziamento di Ama: “Che entro l’anno raggiungerà tutti i quartieri della città”, spiega il primo cittadino. Per una “Roma pulitissima”. Ma non tutti ci credono.