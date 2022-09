VIDEO | Droga, la protesta di Villa Maraini arriva sotto la Regione: "Ostacolare la terapia è una scelta masochistica"

Medici, operatori sociali, volontari e tirocinanti, ma anche utenti con le loro famiglie. E’ il “popolo” di Villa Maraini, struttura da anni impegnata nella cura e il recupero di persone tossicodipendenti, riunito sotto la sede della Regione Lazio per chiedere maggiore supporto e libertà di cura.

Tra i tanti in piazza nella mattinata di oggi, martedì 20 settembre, c'è chi racconta la propria storia. Francesca inizia a farsi a 20 anni, dopo tre incarcerazioni riesce ad ottenere l’alternanza nel 2021: “Mi hanno salvata perché in prigione la droga gira e non puoi certo pensare di poterti curare". Bruno dopo il percorso di cura è diventato un operatore e tutti i giorni si occupa di “ragazzi che stavano come me - dice -. Tutti dovrebbero avere una seconda possibilità”. Wendy ha solo 25 anni, quasi la metà vissuti da tossicodipendente: “Se sono viva è solo grazie a Villa Maraini, anche i tossici sono persone e vanno curate”.

Tra le richieste avanzate da Villa Maraini ci sono: l’applicazione di parità tra servizi pubblici e privati autorizzato, la possibilità della scelta del medico e del luogo di cura anche per utilizzatori di sostanze, accreditamento h24 per il trattamento dei detenuti in alternativa al carcere (oggi viene riconosciuto h12), l‘adeguamento alle tariffe per la somministrazione del metadone. “E’ vergognoso che pur affrontando un problema enorme come quello della droga, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti e pur essendo il nostro metodo riconosciuto e copiato in tutto il mondo, dobbiamo ancora stare qui sotto a gridare e chiedere un qualcosa che ci dovrebbe essere riconosciuto senza problemi - dice il fondatore di Villa Maraini, Massimo Barra -. Dobbiamo essere messi nelle condizioni di proseguire la nostra azione di assistenza ai più vulnerabili perché l’unica prevenzione possibile è la terapia. Per fare un esempio, i giudici ci affidano le persone in alternativa al carcere h24, ma la Regione e la Asl Roma 3 ce li pagano solo h12. Così come il metadone, ancora fermo allo stesso prezzo di 20 anni fa”

Una delegazione della Fondazione viene poi ricevuta: “Ci hanno assicurato che entro gennaio 2023 alcuni dei nostri servizi saranno accreditati e che si cercherà di creare un corso ad hoc per riconoscere i nostri operatori sociali ex-tossicodipendenti come ‘operatori socio-sanitari’ - spiega Ettore Rossi, direttore di Fondazione Villa Maraini -. Vigileremo”.