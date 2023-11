VIDEO | La protesta dei taxi arriva sotto la sede dell'Antitrust: "Amici di Uber"

Tassisti provenienti anche da Milano e Napoli per il presidio stamattina, martedì 28 novembre, in cui si chiede un freno alla liberalizzazione del settore

I tassisti non ci stanno. Non si ferma la protesta delle auto bianche nei confronti delle nuove disposizioni previste per la categoria. Oggi tocca all’Antitrust, colpevole di aver sollecitato i comuni di Roma, Napoli e Milano di incrementare le licenze dei taxi “perché insufficienti a garantire il servizio”.